بسبب ” الهالوين ” قناة بريطانية تعتذر للمملكة

ماجد محمد(صدى):

قدمت قناة ITV البريطانية ،إعتذارًا للمملكة، عن إساءة صدرت من أحد مسؤوليها في إحدى المناسبات التي تُدعى ” هالوين ” أو كما يعرف بـ ” عيد الهلع ” ، قبل يومين، وظهوره بزي مسيء.

وأعرب رئيس تحرير قسم الكوميديا في القناة، عن أسفه واعتذاره عن الإساءة، مؤكدًا أنها ليست متعمدة، موضحًا أنه ارتدى الزي في برنامج حواري، ولم يكن يقصد الإساءة مطلقًا.

وقال: ” أنا شخص عادي، وحضرت حفلاً خاصًّا، ووجدت أن الزي قد أساء للبعض، وأنا أعتذر عن ذلك ” .