رئيس نادي الهلال للجماهير: ما زالتم سر انتصاراتنا
قدم رئيس نادي الهلال الأمير ” محمد بن فيصل ” ، التهنئة لجماهير الفريق بعد الفوز أمام القادسية بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة بدوري المحترفين السعودي.
ونشر الأمير ” محمد بن فيصل ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” قال فيها: ” الرقم الصعب نفتخر بكم كنتم وما زالتم سر انتصاراتنا ألف مبروك لكل الزعماء، شكرًا زعماء الشرقية حضور، ودعم غير مستغرب ” .
فيما يحتل ” الهلال ” صدارة جدول دوري المحترفين برصيد 21 نقطة بشكل مؤقت لحين نهاية مواجهات الجولة الثامنة.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 4 ساعات
دوما مع الهلال حتى اخررمق ,,