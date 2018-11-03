رئيس نادي الهلال للجماهير: ما زالتم سر انتصاراتنا

نواف السالم(صدى):

قدم رئيس نادي الهلال الأمير ” محمد بن فيصل ” ، التهنئة لجماهير الفريق بعد الفوز أمام القادسية بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة بدوري المحترفين السعودي.

ونشر الأمير ” محمد بن فيصل ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” قال فيها: ” الرقم الصعب نفتخر بكم كنتم وما زالتم سر انتصاراتنا ألف مبروك لكل الزعماء، شكرًا زعماء الشرقية حضور، ودعم غير مستغرب ” .

فيما يحتل ” الهلال ” صدارة جدول دوري المحترفين برصيد 21 نقطة بشكل مؤقت لحين نهاية مواجهات الجولة الثامنة.