” الإسكان ” ترد على شكوى مواطن حول قلة المشروعات في الأحساء

نايف السالم(صدى):

رد حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الإسكان على موقع ” تويتر ” ، على استفسار مواطن شكا أن الأحساء بها كثافة سكانية كبيرة، ورغم ذلك لا يوجد بها إلا مشروعان فقط للوزارة.

وقالت إدارة الحساب : ” إن الوزارة تعمل على تغطية كافة مدن ومحافظات المملكة ” ، مضيفة أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم المزيد حتى تخدم جميع المستفيدين، وستبذل كل جهد لتوفير كافة الحلول الممكنة لتوفير المسكن المناسب لكل مستفيد.

يذكر أن الإسكان ذكرت بأن منتجات الوزارة كالتالي: ” فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض منحة بدون مقابل مالي- قرض البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- شراء وحدة جاهزة من السوق “، مضيفة أنه يمكن ترتيب الرغبات للمنتجات، وفور توفر المنتج المناسب للمستفيد سيتم ترشيحه عليه.