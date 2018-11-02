جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، في شركة جنرال إلكتريك، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: ” الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء ” .

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

1-مدير الخدمات المالية.

2- فني تجميع معدات.

3- أخصائي المستودعات والمخزون.

4- أخصائي مبيعات.

5-مدير برنامج الحلول الرقمية.

6- أخصائي الإصلاح والصيانة.

7- مدير أول مشروع.

8- أخصائي الصحة والسلامة.

9-مشغل حقل- السلكية.

10 أخصائي خدمات الموقع.

11- مهندس- الخدمات الميدانية.

12-ميكانيكي الإصلاح والصيانة.

13- محلل البيانات.

14- فني كهربائي.

15 فني لحام أنابيب.

وأعلنت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2018م.

وأوضحت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا..