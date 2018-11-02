” آل الشيخ ” يكشف أعداد الداعمين للأندية لليوم الجمعة

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن أعداد الداعمين للأندية ليوم 2 نوفمبر 2018.

ونشر ” آل الشيخ ” إنفوجراف على موقع ” تويتر ” ، يوضح عدد الداعمين لكل نادي حيث جاءت أندية الهلال والنصر والاتحاد في المراتب الأولى على الترتيب، فيما بلغ عدد الداعمين الكلي لكافة الأندية 206605.