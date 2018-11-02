” آل الشيخ ” يكشف أعداد الداعمين للأندية لليوم الجمعة
أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن أعداد الداعمين للأندية ليوم 2 نوفمبر 2018.
ونشر ” آل الشيخ ” إنفوجراف على موقع ” تويتر ” ، يوضح عدد الداعمين لكل نادي حيث جاءت أندية الهلال والنصر والاتحاد في المراتب الأولى على الترتيب، فيما بلغ عدد الداعمين الكلي لكافة الأندية 206605.
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 54 دقيقة
الاتحاد هو الي بالصداره الهلال متصدر من قطة الحافله ريال ريال والله لو يوصل طقاعكم المريخ الاتحاد ماتوصلوا مواصيل جماهيره ومحبيه