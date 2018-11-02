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” آل الشيخ ” يكشف أعداد الداعمين للأندية لليوم الجمعة

” آل الشيخ ” يكشف أعداد الداعمين للأندية لليوم الجمعة
ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن أعداد الداعمين للأندية ليوم 2 نوفمبر 2018.

ونشر ” آل الشيخ ” إنفوجراف على موقع ” تويتر ” ، يوضح عدد الداعمين لكل نادي حيث جاءت أندية الهلال والنصر والاتحاد في المراتب الأولى على الترتيب، فيما بلغ عدد الداعمين الكلي لكافة الأندية 206605.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 54 دقيقة

الاتحاد هو الي بالصداره الهلال متصدر من قطة الحافله ريال ريال والله لو يوصل طقاعكم المريخ الاتحاد ماتوصلوا مواصيل جماهيره ومحبيه

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