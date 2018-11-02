بالصور.. تفاعل الجماهير الغفيرة مع منافسات ” كروان جول السعودية “

طلال الغامدي(صدى):

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت مجموعة من الصور توثق الحضور الجماهيري الغفير بالتزامن مع إنطلاق منافسات الـ WWE في ” كراون جول السعودية ” للمصارعة التي يستضيفها ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وأظهرت ” الصور” ، التفاعل المميز من الجماهير ومشجعو المصارعة مع المنافسات المثيرة، والتي تعد الحدث الأكبر في الشرق الأوسط ، وكان المستشار ” تركي آل الشيخ ” أعلن في وقت سابق بأن التذاكر قد نَفِدت بعد طرحها بثلاث ساعات فقط.