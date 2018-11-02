” الشايع للتجارة ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالرياض وخميس مشيط

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الشايع للتجارة، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، الذي يحملون درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل سيكون بفروعها والمتاجر التابعة لها بالرياض وخميس مشيط، مشيرة إلى أن الوظائف هي:

• نائب المدير العام (الرياض): درجة الماجستير أو أدنى في تخصصات: (التصميم، الهندسة المعمارية).

• تنفيذي مبيعات (خميس مشيط): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التصميم، أو المجالات ذات الصلة.

كما بيَّنت أن التقديم متاح بدءًا من اليوم وحتى 1 يناير القادم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنــــــا..