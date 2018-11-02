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بالفيديو.. مصارع يبدي إعجابه بساعة خلف الخلف على الهواء

بالفيديو.. مصارع يبدي إعجابه بساعة خلف الخلف على الهواء
نواف السالم(صدى):

أشاد المصارع الأمريكي بوبي لاشلي، بساعة أحد مذيعي قناة ” إم بي سي ” ، خلال استضافته معه قبيل انطلاق منافسات ” كراون جول ” التي تستضيفها مدينة الرياض.

وقدم مذيع القناة خلف الخلف الساعة مباشرة للمصارع الذي فوجئ برد فعل المذيع، وشكره على كرمه.

يذكر أن المنافسات انطلقت مساء اليوم الجمعة، ويشارك فيها كبار مصارعي منظمة WWE للمصارعة الترفيهية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 6 دقائق

من كثر ما يرفع يدة فكر المصارع خليني اريحه ساعتك او فنتاستك مقدم متكلف بزيادة تلميع وصنفره طبقة الجلد انهلس من كثر التلميع ٠

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