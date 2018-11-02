بالفيديو.. مصارع يبدي إعجابه بساعة خلف الخلف على الهواء
أشاد المصارع الأمريكي بوبي لاشلي، بساعة أحد مذيعي قناة ” إم بي سي ” ، خلال استضافته معه قبيل انطلاق منافسات ” كراون جول ” التي تستضيفها مدينة الرياض.
وقدم مذيع القناة خلف الخلف الساعة مباشرة للمصارع الذي فوجئ برد فعل المذيع، وشكره على كرمه.
يذكر أن المنافسات انطلقت مساء اليوم الجمعة، ويشارك فيها كبار مصارعي منظمة WWE للمصارعة الترفيهية.
المصارع الشهير بوبي لاشلي @fightbobby يقاطع حوار الزميل خلف الخلف ليبدي إعجابه بساعته.. وخلف يدهشه بردة الفعل!
#كراون_جول_السعودية#MBCinaWeek pic.twitter.com/WRAndHtBN7
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 2, 2018
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 6 دقائق
من كثر ما يرفع يدة فكر المصارع خليني اريحه ساعتك او فنتاستك مقدم متكلف بزيادة تلميع وصنفره طبقة الجلد انهلس من كثر التلميع ٠