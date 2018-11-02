بالفيديو.. مصارع يبدي إعجابه بساعة خلف الخلف على الهواء

نواف السالم(صدى):

أشاد المصارع الأمريكي بوبي لاشلي، بساعة أحد مذيعي قناة ” إم بي سي ” ، خلال استضافته معه قبيل انطلاق منافسات ” كراون جول ” التي تستضيفها مدينة الرياض.

وقدم مذيع القناة خلف الخلف الساعة مباشرة للمصارع الذي فوجئ برد فعل المذيع، وشكره على كرمه.

يذكر أن المنافسات انطلقت مساء اليوم الجمعة، ويشارك فيها كبار مصارعي منظمة WWE للمصارعة الترفيهية.