كبار الترجي وشباب السلام أبطالاً لتايكوندو الشرقية

سعيد العجل (صدى):

خطف الفريق الأول بنادي الترجي بطولة المنطقة الشرقية للتايكوندو بعد أن حاز على (49) نقطة في المنافسات التي أختتمت اليوم الجمعة

على صالة الأمير سعود بن جلوي بالراكة بمشاركة (174) لاعباً يمثلون (21) نادياً ، وحل وصيفاً فريق الاتفاق بـ (35 )نقطة وجاء الفتح ثالثاً بـ (32) نقطة .

وفي منافسات فئة الشباب انتزع فريق السلام الصدارة ب( 66) نقطة وجاء هجر ثانياً بـ (35) نفطة والهدى ثالثاً بذات النقاط وبفارق الميداليات الذهبية لصالح هجر .

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران بالمستوى الفني المميز الذي قدمته أندية الشرقية والروح التنافسية العالية التي جسدها اللاعبين ، موضحاً أن متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد ركن شداد العمري ونائبه أبوبكر كردي لكافة الأحداث وتوفير بيئة تنافسية كان لها الأثر في إرتقاء المؤشر الفني .