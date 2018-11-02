بالفيديو.. ” الملحم ” يكشف ردت فعله إذا طالبته حبيبته بترك عروض الأزياء
كشف عارض الأزياء ” خالد الملحم ” ، اليوم الجمعة، عن ردت فعله والطريقة التي سيتعامل بها مع حبيبته إذا ما طلبت مني ترك مجال عروض الأزياء.
جاء ذلك ردًا من ” الملحم ” على سؤال وجه له خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، وسئل عن موقفه إذا ما طالبته ” حبيبته ” بأن يترك وظيفته كـ ” موديل ” لأنها تغار عليه، قائلًا: ” أنا دخلت عالم الأزياء لأني أشعر فيه بالسعادة، وإذا صار وقابلت الفتاة المناسبة التي سأكمل معها نصف ديني وخيرتني بينها وبين ” الأزياء ” ، سأعطيها جوالي للتتصرف فيه كما تشاء وتحذف ما تشاء.
عارض الأزياء خالد الملحم: هذا ما سأفعله مع حبيبتي إذا ما طلبت مني ترك مجال عروض الأزياء#برنامج_سيدتي#خليجية@khaled_mulhim88 pic.twitter.com/L2j5rmgQni
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 2, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57552 ] نشر منذ 23 دقيقة
خساره انه يلبس ملابس الرجال ,,