بالفيديو.. ” الملحم ” يكشف ردت فعله إذا طالبته حبيبته بترك عروض الأزياء

أميره خالد(صدى):

كشف عارض الأزياء ” خالد الملحم ” ، اليوم الجمعة، عن ردت فعله والطريقة التي سيتعامل بها مع حبيبته إذا ما طلبت مني ترك مجال عروض الأزياء.

جاء ذلك ردًا من ” الملحم ” على سؤال وجه له خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، وسئل عن موقفه إذا ما طالبته ” حبيبته ” بأن يترك وظيفته كـ ” موديل ” لأنها تغار عليه، قائلًا: ” أنا دخلت عالم الأزياء لأني أشعر فيه بالسعادة، وإذا صار وقابلت الفتاة المناسبة التي سأكمل معها نصف ديني وخيرتني بينها وبين ” الأزياء ” ، سأعطيها جوالي للتتصرف فيه كما تشاء وتحذف ما تشاء.