  • الجمعة 2

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ” الملحم ” يكشف ردت فعله إذا طالبته حبيبته بترك عروض الأزياء

بالفيديو.. ” الملحم ” يكشف ردت فعله إذا طالبته حبيبته بترك عروض الأزياء

بالفيديو.. ” الملحم ” يكشف ردت فعله إذا طالبته حبيبته بترك عروض الأزياء
أميره خالد(صدى):

كشف عارض الأزياء ” خالد الملحم ” ، اليوم الجمعة، عن ردت فعله والطريقة التي سيتعامل بها مع حبيبته إذا ما طلبت مني ترك مجال عروض الأزياء.

جاء ذلك ردًا من ” الملحم ” على سؤال وجه له خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، وسئل عن موقفه إذا ما طالبته ” حبيبته ” بأن يترك وظيفته كـ ” موديل ” لأنها تغار عليه، قائلًا: ” أنا دخلت عالم الأزياء لأني أشعر فيه بالسعادة، وإذا صار وقابلت الفتاة المناسبة التي سأكمل معها نصف ديني وخيرتني بينها وبين ” الأزياء ” ، سأعطيها جوالي للتتصرف فيه كما تشاء وتحذف ما تشاء.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57552 ] نشر منذ 23 دقيقة

خساره انه يلبس ملابس الرجال ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *