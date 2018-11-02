المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف حافلة ركاب بمحافظة المنيا بمصر

الرياض(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي استهدف حافلة للركاب بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وجدّد المصدر وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.