بالفيديو.. أخصائي نفسي يروي كيف خطبت والدته الزوجة التانية لوالده

ماجد محمد(صدى):

أكد الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس، أن المرأة لا تحب أن يتزوج زوجها عليها بأخرى، مضيفًا أنه لا يمكن أن يرضى لابنته أن يتزوج عليها زوجها.

وأشار في برنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانيا خليجية، إلى أنه يجب على الزوجة أن تقوي شخصيتها وتعرف حقوقها كاملة، مع معالجة جوانب التقصير لديها تجاه الزوج.

وكشف أن والدته هي من خطبت لوالده زوجته الثانية، مؤكدًا أن تولى تخليص إجراءات الزواج في المحكمة، مضيفًا أن والدته قالت إن الجانب الديني هو الذي دفعها للإقدام على ذلك.