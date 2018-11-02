بالفيديو .. مصرع 17 شخص بسبب مشاجرة في حافلة

بكين(صدى):

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة ، عن وقوع حادثة مأساوية، نتيجة مشاجرة بين راكبة وسائق الحافلة، ما أدي سقوطها في النهر بعد إنحرافها من فوق جسر بجنوب غرب الصين، ومصرع جميع ركابها.

ونشرت ” وسائل الإعلام ” ، أن السلطات المحلية الصينية، أكدت وقوع مضاربة بالأيادي بين راكبة وسائق حافلة تسبب في سقوط الحافلة في نهر ” اليانجتسي ” ببلدية تشونجتشينج، في جنوب غرب الصين، وأنه تم انتشال 13 جثة من النهر، في حي ” وانتشو ” والتعرف على جميع الجثث، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن التحقيق أظهر بأن الراكبة التي تبلغ من العمر 48 عامًا وتدعى ” ليو ” ، تشاجرت مع السائق البالغ من العمر 42 عامًا، ويدعى ” ران ” لسلوكه طريق التفافية، ولرفضه إيقاف الحافلة لأنه لم يكن هناك موقف للحافلات على مرمى البصر.

وأكدت ” الشرطة الصينية ” ، على أن يد السائق فقد السيطرة على الحافلة بعدها، وانحرفت إلى الجانب الخطأ من الطريق،

واصطدمت بسيارة قادمة قبل أن تكسر السياج.