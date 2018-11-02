رجل يدعي فقدانه للذاكرة ليبتعد عن حماته المزعجة

روما(صدى):

ادعى رجل يسمى سالفاتوري مانينو، إصابته بالزهايمر؛ لتخلصه من حماته المزعجة، وليعرف مدى معزته عند عائلته كزوج وأب.

وسافر مانينو، 52 عامًا الشهر الماضي من موطنه إيطاليا إلى مدينة أبردين الإسكتلندية، ثم أطلق نداءً يزعم فيه فقدانه للذاكرة، ولا يعرف من هو، ولا من هي عائلته.

وحاولت الشرطة البريطانية مساعدته من خلال إطلاق نداءً تحت عنوان ” رجل بلا ذاكرة ” ، وعندما فشلت في العثور على عائلته داخل إسكتلندا، وسَّعت من عملية بحثها وعثرت على عائلته أخيرًا.

وبعد لقاء مانينو بزوجته وابنه، ادعى أنه لا يعرفهما، وأنه لا يتحدث اللغة الإيطالية حيث تواصل معهما باللغة الإنجليزية.

وبحث قبل سفره إلى إسكتلندا عبر جهاز الحاسوب الخاص به عن ” أفضل طريق للتخفي دون أثر ” ، ثم أغلق حسابه المصرفي، وترك هاتفه المحمول، وسافر لهذه المدينة بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، حسبما كشفت الشرطة.

وأثار سلوكه الغريب استغراب عائلته، والتي أكدت أن حماته ليست مزعجة على الإطلاق، ولتشخيص سبب تصرفه، يخضع لتقييم أطباء في مستشفى للطب النفسي في إسكتلندا.