أب يتجرد من الإنسانية ويلقي بطفلته من ارتفاع 70 مترًا

بكين(صدى):

تجرَّد أب من الإنسانية، وألقى بطفلته الرضيعة من ارتفاع 70 مترًا؛ لعدم رغبته في أن يرزق بابنة أخرى.

وأنقذت العناية الإلهية، الرضيعة بعد سقوطها على شجرة كثيفة ظلّت معلقة بها لمدة 10 ساعات، قبل أن يتم العثور عليها من قبل الشرطة.

واعترف الأب بفعلته أمام شرطة بلدة ماجوي بمقاطعة جواندونج جنوب الصين، حيث أقر أنه حملها إلى جرف ووضعها داخل حقيبة بلاستيكية وألقى بها، معللًا ذلك بأنه لا يريد طفلة أخرى لأن لديه اثنتين أخريين.