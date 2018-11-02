بكوادر وطنية نادي الاربع سنوات: ينافس للتاهل لدوري الممتاز ومقارعة الكبار.

الخرج(صدى):

يعتبر نادي الوطن من ضمد بمنطقة جيزان احدث الاندية السعودية تأسيسا قبل اربع سنوات فقط، حداثة التجربه في النادي لم تقف حائلا امام مسيري النادي للتفوق وتقديم مستويات فنية اهلته للمنافسه و حجز وصافة دوري الاولى لدرجة الناشئين بفارق نقطه عن التعاون المتصدر.

الفريق الناشئ اقتنص اليوم ثلاث نقاط جديده امام ناشئ الشعلة في ملعبهم بالخرج بعد مباراة متكافئة استطاع المهاجم حسام عيسى من احراز هدف الفوز الوحيد في المباراة خلال الشوط الثاني رغم نقص الفريق بعد طرد احد لاعبيه من شوط المباراة الاول.

وقال المدرب الوطني سلطان عواجي انهم واجهوا ظروف صعبه اليوم ، تمثلت في السفر مع مجموعه صغيرة بالسن بالإضافة لظروف النقص، إلا أننا لعبنا مباراه متكافئة مع الشعلة و استطعنا من خلال تبديلات لسد العجز من الفوز خلال الشوط الثاني، وقدم شكره للاعبين على مجهودهم بالمباراة.

في حين اكد الاستاذ سعد المهدي مدير ادارة الكرة بالنادي ان حداثة التجربه وصعوبة المنافسه لم تحد من طموحهم وهم يسيرون في الطريق الصحيح وقال : هدفنا الاساسي التاهل للدوري الممتاز للناشئين حاليا ولدينا خطة عشرية لاعداد هذا الفريق ليكون نواة فريق اول بالنادي والتاهل لدوري النجوم ومنافسة اكبر الفرق السعوديه. وقدم شكره للهيئة العامة للرياضة التي قدمت كل الدعم لهم متمنيا استمرار النتائج المميزة للنادي.