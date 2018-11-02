إطلالة جديدة لـ ” مي حريري ” عقب تبرعها بشعرها لمرضى السرطان
أطلت الفنانة اللبنانية ” مي حريري ” ، اليوم الجمعة، على متابعيها بإطلالة جديدة غيرت ملامحها، وظهرت بشعر قصير جدًا في صورة نشرتها على حسابها بموقع ” إنستغرام ” .
وعلقت عليها ” مي ” قائلة: ” يقولون إذا أردت الحصول على لوك جديد قم بتغيير قصة شعرك، مضيفة أشياء صغيرة تحدث فرقًا كبيرًا، هل أنتم جاهزون لتقديم الدعم؟ ” .
وأشارت ” حريري ” ، إلى أنها تبرعت بخصلاتها لإحدى الحملات الداعمة للأطفال المصابين بالسرطان، فيما أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بتسريحتها الجديدة التي ظهرت من خلالها أصغر سنًا مما هي عليه في الواقع.
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