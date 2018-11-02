بالفيديو.. قطيع من الحمير يحاول عبور السيل

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قطيع من الحمير، وهو يحاول أن يعبر السيل، اليوم الجمعة، غرب المدينة، مع عدم قدرته على ذلك لإعاقة منسوب السيل حركته.

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أعلنت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أنه سيستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، والقصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقة الرياض والشرقية.