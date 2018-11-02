بالفيديو.. قطيع من الحمير يحاول عبور السيل
أظهر مقطع فيديو، قطيع من الحمير، وهو يحاول أن يعبر السيل، اليوم الجمعة، غرب المدينة، مع عدم قدرته على ذلك لإعاقة منسوب السيل حركته.
يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أعلنت في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أنه سيستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، والقصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقة الرياض والشرقية.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 449 ] نشر منذ 27 دقيقة
قطيع من الحمير يحاول عبور السيل ليش قالو علي هذا الحيون حمار علشانه حمار مايفهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57552 ] نشر منذ 20 دقيقة
مضيعات الطريق مثل بعض الاوادم ,,
,, مغامرات ,,