بي إيه إي سيستمز: 11 وظيفة إدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، اليوم الجمعة، على توافر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والظهران، والطائف ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أنَّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” فني إدارة البيانات- التايفون، فني إطلاق الأسلحة- تورنادو، فني تحميل الأسلحة، فني صيانة الطائرات، رئيس تقديم برامج القدرات، مفتش الدفع- تورنادو، رئيس قسم التجارة والمشتريات، فني دعم أدوات الإنذار- التايفون، مشغل الكترونيات- التايفون، مهندس هياكل الطائرات، فني خزان الوقود فوق الصوتي- التايفون.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا..