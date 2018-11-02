إصابة مسنة وافدة في حادث دهس بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصيبت سيدة فلسطينية، مساء اليوم، في حادث دهس بمنطقة الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي بهئية الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد منسي الزهراني، بأنه تلقت عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد للهئية 997 بلاغ عن حالة دهس في تمام الساعة 19:11 مساء اليوم الجمعة، الموقع إشارة الشئون الصحية سابقاً مقابل بنك الانماء.

وأضاف ” الزهراني ” ، أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم الموقع اتضح وجود إصابة لمسنة في العقد السادس من الجنسية الفلسطينية وبعد الكشف على الإصابة، كانت وضع إصابتها من متوسطة إلى خطيرة .

وأردف: تم عمل الإسعاف بالموقع وتركيب محلول وتثبيت الكسر للمصابة ومن ثم تم نقل الإصابة إلى مستشفى الملك فهد وكان في استقبال المصابة عدد من الأطباء والتمريض وعلى رأسهم المدير المناوب سعود الزهراني .