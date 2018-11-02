خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا

القاهرة(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة في محافظة المنيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي ، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه ، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .