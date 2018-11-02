” الانضباط ” تغرم عضوي الشباب أحمد المسعود ومحمود عبدالله

نواف السالم(صدى):

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنسق الإعلامي لنادي الشباب، أحمد المسعود، بدفع غرامة قدرها 20,000 ريال لدخوله مضمار الملعب وإجرائه لقاءً تلفزيونيًا قبل صافرة البداية، في حين أن اسمه غير مسجل بكشف المباراة، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي الوحدة دوريًا.

كما ألزمت اللجنة عضو الجهاز الطبي لنادي الشباب، محمود عبدالله، بدفع غرامة قدرها 20,000 ريال لدخوله مضمار الملعب باتجاه المنصة خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي الوحدة دوريًا.