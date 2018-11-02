” النصر ” يختتم تدريباته بحضور رئيس النادي استعدادًا لمباراة الغد

ماجد محمد(صدى):

اختتم نادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي الأهلي.

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى أن النادي اختتم تدريباته بحضور عبد العزيز الجليل، رئيس النادي.

يذكر أن تدريبات الفريق انطلقت بلقاء للمدرب كارينيو باللاعبين أوضح لهم من خلالها برنامج الفريق لمباراة الغد، كما ركز في بداية التدريبات على جوانب اللياقة الترفيهية المتنوعة.