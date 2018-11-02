بالفيديو ” مدني مكة ” يكشف تفاصيل العثور على مفقود سيول وادي تربة متوفيًا

نايف السالم(صدى):

كشف العقيد سعيد سرحان، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تفاصيل العثور على مفقود سيول وادي تربة متوفياً.

وأوضح العقيد سرحان، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” ، أنه كان هناك أسرة محتجزة بسبب السيل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذها، مضيفًا أنه كان هناك مجموعة من الأشخاص خارج الوادي وأخبرت فرق الدفاع المدني أنهم شاهدوا سيارة تعبر الوادي ويعتقد أن السيل جرفها.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني وجدوا هذه السيارة بالفعل، ولم يجدوا أشخاص داخلها، وتم التواصل مع مركز العمليات الأمنية الموحد للتعرف على رقم تليفون صاحب السيارة وكان الجوال خارج الخدمة.

وأشار إلى أنه بدأت عملية البحث وتمشيط المنطقة حتى فجر اليوم التالي، واستمرت طوال النهار حتى السادسة مساءًا، مضيفًا أنه ورد بلاغ باشتباه وجود شخص في ضفة بالواد على بعد 50 مترًا تقريبًا.

وتابع أن فرق الإنقاذ وجدوا الرجل عالق في كيابل كهربائية، وتم التأكد من سلامة الموقع وانتشلت الفرق جثة الشخص، مؤكدًا أن الوفاة كان سببها الغرق وليس الصعق الكهربائي.