أحد يترك الاتحاد وحيدًا ويحقق فوزه الأول بالدوري

نواف السالم(صدى):

أصبحت مباراة فريقي أحد والتعاون، التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، أول مباراة يفوز فيها نادي أحد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز أحد، بهدف نظيف على فريق التعاون، في المباراة التي جمعت الفريقين على مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدنية المنورة لحساب الجولة الثامنة من الدوري.

ورفع أحد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ14، فيما تجمد رصيد التعاون عند 12 نقطة في المركز السابع.

وبفوز أحد الأول في هذا الموسم، أصبح بذلك نادي الاتحاد في ذيل ترتيب فرق الدوري برصيد نقطتين فقط بدون تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم.