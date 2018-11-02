” حائل ” تستعد للزيارة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين

علي العنزي(صدى):

أنهت منطقة حائل استعدادات كافة القطاعات الأمنية والخدمية بمنطقة حائل، اليوم الجمعة، لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” -حفظه الله- الأولى لها منذ توليه مقاليد الحكم والمقرر لها الأسبوع القادم، بناءًا على توجيه أمير منطقة حائل الأمير” عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ” ، ونائبه الأمير ” فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ” .

كانت الزيارة الأولى للملك ” سلمان بن عبد العزيز ” – حفظه الله – في عام 1408هـ، زار خلالها ” حائل المدينة، ومدينة الروضة ” 80 كلم جنوب حائل، ومحافظة السليمي 140 كلم جنوب حائل، والزيارة الثانية كانت في جمادى الأولى 1428هـ، ودشن خلالها مركز الملك ” سلمان بن عبدالعزيز للمعاقين ” بحائل.

وسيدشن ” خادم الحرمين ” ، في زيارته هذه عدد من المشروعات التنموية الصحية، والتعليمية، والخدمية للطرق وللبلدية بمنطقة حائل، كما سيشاهد عرضًا مرئيًا عن المشروعات القائمة ضمن تطوير منطقة حائل، بدعم سخي وكريم للملك ” سلمان ” ، وولي عهده الأمين الأمير ” محمد بن سلمان ” – حفظهما الله – لراحة المواطن الحائلي.

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