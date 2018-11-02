جيسوس يوجه رسالة لجمهور الزعيم: ” أنتم مميزون “
وجّه مدرب نادي الهلال، خورخي جيسوس، رسالة إلى جمهور الزعيم قائلًا : ” أنتم مميزين، اللاعبين يشعرون بالفخر وأنتم تدعمونهم، انتصاراتنا جاءت بفضل وقوفكم معنا ” .
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن مباراة الفريق أمام القادسية كانت رائعة خاصة في الساعة الأولى، مؤكدًا أن رتم المباراة هدأ بعد ذلك نظرًا لإرهاق بعض اللاعبين.
وأشار إلى أن القادسية لم يصنع أي فرصة هدف سوى في نهاية المباراة فقط، مضيفًا : ” كنا منظمين تكتيكياً في الخطوط الخلفية ” .
وأكد أنه لا يوجد فريق مكتمل في العالم، إلا أن الفريق والجهاز الفني يسعى ويعمل ليكون فريق منظم ومتطور.
وتمكن الزعيم من الفوز على القادسية، بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الأول في الدوري، برصيد 21 نقطة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11151 ] نشر منذ 1 ساعة
وحنا💚☺بنفوز على النصر😁وبعدين ان شاء الله ندحدركم بعد😊😁😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3239 ] نشر منذ 1 ساعة
جنو بيه قحطانيه
😅😅😅
الهلال باقي له مباراة مؤجلة يعني لا تتحمسين زيادة😊
الاهم شدو حيلكم بكره وحنا بنجهز الفشار لمتابعة الفيلم😂😂
واي لاعب يصاب من النصر
لا تسوون اخلاق وتطلعون الكورة واصلو اللعب
انتم تلعبون مع فريق الثعلب المكار😂😂
ما يعرف روح الاخلاق الرياضيه
واذا عندكم سجاجيد صلاة خبوها ترا يدهم طويله😂
بيجيك واحد مطفي النور ويقول العالمية صعبة قوة😂😂
ثم يسرد لك جميع الفرق اللي لعبت مع الهلال وينسى فريقه😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 19459 ] نشر منذ 56 دقيقة
وانا بنفوز على اللي يقابلنا لين ناخذ الدوري ان شاء الله
نعتبر نقاط الفيحاء جرس انذار ونعبر الجميع
أبو محمد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 50 دقيقة
وش تدردحين أقول روحي شجعي مصر المقاصة أحسنلك من الأهلي 😂😂أنتي مصر المقاصة والثانية غزل المحلة
alfahd42[ عدد التعليقات: 19459 ] نشر منذ 48 دقيقة
والعالميه صعبه قويه يا ابو تركي هههههههه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3239 ] نشر منذ 43 دقيقة
alfahd42
هلا وغلا بالامير
منور ياغالي 🌹
خلاص ما دام انك جيت اسحب كلامي كلهعن النصر
لو تبي اشجعهم ضد الاهلي حاضرين للطيبين😊
كم الفهد عندا ما عندا الا واحد عزيز وغالي🌹
وين الغيبات ان شاءالله خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11151 ] نشر منذ 41 دقيقة
اصه😊😂ماعلينابنهزكم اثنينكم✌😊😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11151 ] نشر منذ 40 دقيقة
نهزمكم😊😁😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11151 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههه😊ويش قاعد يقول الاخ ابو محمد😊😁😂انت تبي تدحدر بنا لمصررماعلينا منهم😊😁😂
أبو محمد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 8 دقائق
أنتي مصر المقاصة والثانية غزل المحلة 👇
https://www.slaati.com/2018/11/02/p1230151.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3911513746
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣