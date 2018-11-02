جيسوس يوجه رسالة لجمهور الزعيم: ” أنتم مميزون “

ماجد محمد(صدى):

وجّه مدرب نادي الهلال، خورخي جيسوس، رسالة إلى جمهور الزعيم قائلًا : ” أنتم مميزين، اللاعبين يشعرون بالفخر وأنتم تدعمونهم، انتصاراتنا جاءت بفضل وقوفكم معنا ” .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن مباراة الفريق أمام القادسية كانت رائعة خاصة في الساعة الأولى، مؤكدًا أن رتم المباراة هدأ بعد ذلك نظرًا لإرهاق بعض اللاعبين.

وأشار إلى أن القادسية لم يصنع أي فرصة هدف سوى في نهاية المباراة فقط، مضيفًا : ” كنا منظمين تكتيكياً في الخطوط الخلفية ” .

وأكد أنه لا يوجد فريق مكتمل في العالم، إلا أن الفريق والجهاز الفني يسعى ويعمل ليكون فريق منظم ومتطور.

وتمكن الزعيم من الفوز على القادسية، بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الأول في الدوري، برصيد 21 نقطة.