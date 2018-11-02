مجموعة الصايغ: وظائف إدارية شاغرة للسعوديين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الصايغ الصناعية، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركات والمعرض التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأوضحت ” المجموعة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من الأمس، و مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول معرض- تنفيذي (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في المبيعات، والتسويق، ممثل مبيعات- مندوب: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو التسويق، أو ما يعادلها.

وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://career.sayeghgroup.com/ar/job-search-results/