مجموعة الصايغ: وظائف إدارية شاغرة للسعوديين بجدة
كشفت مجموعة الصايغ الصناعية، اليوم الجمعة، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركات والمعرض التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأوضحت ” المجموعة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من الأمس، و مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول معرض- تنفيذي (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في المبيعات، والتسويق، ممثل مبيعات- مندوب: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو التسويق، أو ما يعادلها.
وأشارت ” المجموعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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