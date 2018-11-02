عودة هلالية للصدارة على حساب القادسية
اقتنص نادي الهلال، ثلاث نقاط غالية من القادسية، ليعود إلى صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتغلّب الهلال، على القادسية بهدفين نظيفين، أحرزهما سالم الدوسري في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، ومحمد كنو في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
وبذلك تصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وتجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز 14.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3239 ] نشر منذ 1 ساعة
طبيعي 😊
مبروووووك للزعيم💙
وهاردلك للقادسية
alfahd42[ عدد التعليقات: 19459 ] نشر منذ 46 دقيقة
مبروك يا ابو تركي وجميع الجماهير الهلاليه
وعقبال مانسدح المحلي في اقرب مناسبه
الحموضه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 27 دقيقة
عزيزي الفقراوي
أنصحك بتناول حليب السعودية قليل الدسم لكي لا تصاب بالحموضة
تحياتي