عودة هلالية للصدارة على حساب القادسية

نواف السالم(صدى):

اقتنص نادي الهلال، ثلاث نقاط غالية من القادسية، ليعود إلى صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغلّب الهلال، على القادسية بهدفين نظيفين، أحرزهما سالم الدوسري في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، ومحمد كنو في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبذلك تصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وتجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز 14.