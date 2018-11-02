تعليم الدوادمي يطبق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة الأحد القادم

الدوادمي(صدى):

تبدأ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها الأحد القادم.

وتم تحديد بدء الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) في المحافظة عند الساعة السابعة صباحاً وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة, فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) في المحافظة عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف.

أما مدارس البنين والبنات في القطاعات التعليمية فيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف.

ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة, لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.