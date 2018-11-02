سرداب ملك البوب فارغ.. ومعجبينه: مايكل ليس ميتًا

أماني الغامدي(صدى):

كان ملك البوب، مايكل جاكسون، محاطًا بالجدل منذ وفاته قبل تسع سنوات، وقبل شهرين فقط أثار عدم التوافق في شهادة الوفاة جنونًا بين معجبينه، خاصًة مع انتشار لقطات مصورة لسرداب جاكسون الموجود في مقبرة ” فورست لون ” في لوس أنجلوس، وزعم بعض المتابعين ومحبي جاكسون أن السرداب فارغ.

وكشف أحد المتابعين عدم وجود اسم على سرداب جاكسون حتى اللحظة؛ مبررًا بأنه ليس ميتًا ولا بالداخل، فيما قال آخر إن ملك البوب لم يدفن هناك، وزعم آخر بأن الخطأ الموجود في شهادة الوفاة ثم الطبيب الشرعي وتشريح الجثة، كل ذلك يؤكد عدم وفاته، فيما ادعى شخص أن مايكل جاكسون أثار شائعات وفاته لسبب وهو أنه أراد أن يكون وحيدًا.

وأظهر مقطع فيديو عبر موقع ” يوتيوب ” لقطات لسرداب جاكسون، وحصل على أكثر من 3000 تعليق فيما صدق بعض مستخدمي الموقع تلك الرواية، وأشاروا إلى أن مايكل على قيد الحياة.

يذكر أن ملك البوب تصدر قائمة ” فوربس ” لأعلى المشاهير في عام 2018، على الرغم من وفاته في عام 2009 إثر جرعة زائدة من العقاقير الطبية، وبعدما تصدر القائمة للعام السادس على التوالي، ظهرت نظريات المؤامرة مرة أخرى حول شرعية وفاته.