شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

1- أخصائي ثاني صحة صناعية: درجة البكالوريوس في أحد مجالات الهندسة.

2- مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو في أي مجال هندسي ذي الصلة.

وأعل الشرتكة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: هنـــــا..