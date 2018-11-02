” شرطة مكة ” تكشف ملابسات الجثة المتحللة بحوش ” بن لادن “

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، في الكشف عن ملابسات العثور على جثة متحللة في حوش بن لادن.

وكانت شرطة مكة المكرمة، قد عثرت على جثة متحللة في حوش بن لادن، الأسبوع الماضي، حيث كان عليها آثار طعنات، ما يكشف عن وقوع جريمة قتل.

وشكلت إدارة شرطة العاصمة المقدسة، فريقًا أمنيًا تمكن من الوصول إلى الجاني والذي اتضح أنه من بني جلدة المجني عليه، حيث أقر بأنه ارتكب جريمة القتل لوجود خلاف شخصي بينهما.