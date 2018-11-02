بالصور.. طالبات تدخن ” السجائر ” داخل أحد الفصول الدراسية

القاهرة(صدى):

أثارت مجموعة من الصور المتداولة اهتمام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، وثقت عددًا من الطالبات يدخّن ” السجائر ” داخل فصل بأحد المدارس، زعموا وجودها بمركز البدرشين، التابع لمحافظة الجيزة ثاني أكبر المحافظات المصرية تكدسًا بعد القاهرة.

وأظهرت ” الصور ” ، الفتيات وهن يتبادلن السجائر، وسط اختراق واضح للقواعد والآداب المدرسية، فيما علق بعض المغردين علي الصور المسربة من مقطع فيديو، بأن هذا التصرف ناتج عن سوء المنظومة التعليمية ببعض المدارس، وتراجع الأخلاقيات بين المراهقين.

وجاءت تعليقات بعض المغردين على الواقعة كالآتي “عاوزين ثورة في التعليم وفي التربية في البيت ” ، ” للدرجة دي وصل الاستهتار والانحلال بالفتيات مداه، أي تربية وأي تعليم تلقته هذه الفتيات، يجب فصلهن فورا من التعليم حتى يكونوا عبرة لغيرهن “.