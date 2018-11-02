كارينيو: لن نقبل بغير الفوز أمام الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب نادي النصر، دانييال كارينيو، أنه لن يقبل بغير الفوز أمام الأهلي واقتناص الـ 3 نقاط، خلال المباراة التي ستقام بينهما غدًا السبت.

ويخوض النصر مباراته أمام الأهلي، غدًا السبت، في السادسة مساءًا، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الأول في ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة فيما يسعى إلى اقتناص 3 نقاط أخرى ليعزز صدارته للدوري، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 16 نقطة.