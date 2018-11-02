بالصور.. أجواء رائعة يشهدها ملعب جامعة الملك سعود في افتتاحية ” كراون جول السعودية “

ماجد محمد(صدى):

بدأ، قبل قليل، عرض WWE ” كراون جول السعودية ” في ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وتوافدت المئات من الجماهير، منذ وقت مبكر إلى الملعب لحضور هذا الحدث العالمي الكبير.

وتشهد حلبة ملعب جامعة الملك سعود، الآن، أجواءًا رائعة في افتتاحية منافسات كراون جول السعودية.