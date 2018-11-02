 مفتشات عمل الرياض يزّرن 679 محلاً ويضبطن 12 مخالفة وينذّرن 60 منشأة

الرياض(صدى):

نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، استهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها , وأسفرت الحملات عن إنذار 60 منشأة وضبط 12 مخالفة لقرارات التوطين والتأنيث.

وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات للفقرة 20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين. وأوضحت مديرة إدارة شؤون المراة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد أن الجولات التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الحملات التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها وتنظيم سوق العمل.