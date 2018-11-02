بالفيديو.. رضوى الشربيني تنصح فتاة طالبها حبيبها بشروط ” لو خس وطول اتجوزيه “

القاهرة(صدى):

” كانت هتجبلي شلل ” بدأت الإعلامية رضوى الشربيني، حلقة برنامجها «هي وبس» على قناة CBC سفرة، بهذه الكلمات، وهي تسرد شكوى وصلتها من فتاة تقدم لها شاب وطلب بعض الشروط من أجل إتمام الزواج.

وتابعت رضوى وهي تروي قصة الفتاة: ” أنا بحب راجل جدًا وفتى أحلامي والحمد لله معندناش أي مشاكل بس هو قالي إنه هيتجوزني وهو عايز يتقدملي ومامته كلمتني وكلم أمي بس هو عنده شوية طلبات والطلبات دي طبعًا شروط. ”

واستطردت: ” طلبه الأول إني اتخن 15 كيلو لأني يا رضوى رفيعة قوي فأنا عايزة رجيم التخن لأنه قالي مش هينفع اتجوزك وانتِ رفيعة كده، وكمان مش عاجبه طريقة كلامي وعايزاكي تحطي رابط إزاي اتكلم وابقى كيوت وكده لأنه مش هيتجوزني بطريقة كلامي دي وعايزني أغير من طريقة لبسي وكمان عايزني أبطل أكلم نص صحابي. ”

وعلقت رضوى: ” هتغيري لبسك واستايلك وهتزيدي 20 كيلو بس إحنا كمان عندنا شروط ” متابعة: ” يعني لو عنده كرش ينزل الكرش عشان ترضي تتجوزيه ولو معندوش كرش يعمل سكس باكس [عضلات البطن] وكل يوم يروح الجيم ويعمل عضلات ويضرب في فيتامينات عشان يبقى بادي بلدنج ولو قصير يعمل عقلة عشان يطول لأننا بنحب الرجالة الطويلة طول الوقت، ويتكلم باتيكيت ويشرب بايب ولما يتكلم معايا يقولي يا هانم زي بشوات زمان ونبقى كده خالصين يبقى هو عنده شروط عشان يتجوزك وأنتِ عندك شروط عشان تتجوزيه. ”

واختتمت: ” شفط بطنه وطلع سكس باكس وعمل عضلات وطول وغير طريقة كلامه وقالك يا هانم وبايب وغير شغلانته بالمرة يبقى نتجوزه ولو معملش كده منتجوزوش. “