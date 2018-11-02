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بالفيديو.. طائرات إيرانية الصنع تم إسقاطها في اليمن لاستهداف مطار أبها الدولي

بالفيديو.. طائرات إيرانية الصنع تم إسقاطها في اليمن لاستهداف مطار أبها الدولي
نايف السالم(صدى):

عرض العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، فيديو لتوضيح إسقاط طائرات إيرانية الصنع في الداخل اليمني، حيث كانت تستهدف مطار أبها الدولي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أن الطائرةكانت من نوع ” قاصف ” ، مضيفًا أن هذه الطائرة هي طائرة أبابيل إيرانية هجومية انتحارية، تم تصنيعها بواسطة شركة الصناعات الطائرات الإيرانية وهي إحدى الشركات الموجودة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57514 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله ينصر جنودنا على كل عدو باغي طاغي ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 57514 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله ينصر جنودنا على كل عدو باغي طاغي ,, آمين ,,

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