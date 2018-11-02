بالفيديو.. طائرات إيرانية الصنع تم إسقاطها في اليمن لاستهداف مطار أبها الدولي
عرض العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، فيديو لتوضيح إسقاط طائرات إيرانية الصنع في الداخل اليمني، حيث كانت تستهدف مطار أبها الدولي.
وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أن الطائرةكانت من نوع ” قاصف ” ، مضيفًا أن هذه الطائرة هي طائرة أبابيل إيرانية هجومية انتحارية، تم تصنيعها بواسطة شركة الصناعات الطائرات الإيرانية وهي إحدى الشركات الموجودة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
فيديو | طائرات إيرانية الصنع تم اسقاطها في الداخل اليمني كانت تستهدف مطار #أبها
#الإخبارية pic.twitter.com/h7BzZMRyCd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 2, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57514 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله ينصر جنودنا على كل عدو باغي طاغي ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57514 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله ينصر جنودنا على كل عدو باغي طاغي ,, آمين ,,