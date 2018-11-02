منتخب المملكة للرماية يشارك في البطولة الاسيوية

محمد السعران(صدى):

غادر اليوم المنتخب السعودي للرماية للمشاركة في بطولة الاسيوية للرماية على الاطباق واسلحة ضغط الهواء ، المقررة في الكويت خلال الفترة من الثاني وحتى 12 نوفمبر الجاري، على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بالكويت، ويتنافس فيها 161 رامياً ورامية يمثلون 18 دولة من القارة الصفراء.

ومن المقرر أن يقصّ منتخب رماية الأطباق من الأبراج « الاسكيت » شريط المشاركة، بعد غد، بالتدريب الرسمي، فيما يخوض غمار المنافسات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين الخامس والسادس من شهر نوفمبر، ويمثل المنتخب في هذه سعيد المطيري وماجد التميمي وسعد الدوسري «سكيت رجال»، أما منتخب رماية الأطباق من الحفرة « التراب » يخوض المنافسات يومَي التاسع و10 من نوفمبر، ويمثل المنتخب في هذه المسابقة: محمد الشريدة وفهد المطيري « تراب رجال »

. وفي منافسات المسدس والبندقية « ىالرصاص » ، يمثل المنتخب عقيل البدراني وفايز العنزي وعبدالرحمن الجحيدلي وفيصل السعد وعطا الله العنزي.