بالصور.. فتح طريق مركز نبط بعد إغلاقه بسبب السيول

علي القحطاني(صدى):

نسق فرع وزارة النقل بمحافظة ينبع مع مديرية الدفاع المدني؛ لفتح طريق مركز نبط التابع للمحافظة بعد إغلاقه نظرًا لوجود سيول منقولة شكلت خطورة على مرتاديه.

وعملت بلدية ينبع على إصلاح الطرق الرئيسة للقرى التابعة لها بعد تضررها مؤخرًا جراء سيول الأمطار، كما عملت وزارة النقل على صيانة الطريق وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إن فرق الدفاع المدني بالمنطقة مازالت في حالة جاهزية ومتابعة لمستجدات الحالة الجوية المستمرة من مساء اليوم الجمعة حتى يوم الأحد الموافق١٤٤٠/٢/٢٦ والتي من المتوقع أن تؤثر على أجواء محافظات منطقة المدينة المنورة، حيث تكون مصحوبة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية.

وناشد الجهني الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة وبطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها.