التقرير الطبي يحدد مشاركة ” السومة ” في كلاسيكو النصر

نواف السالم(صدى):

يقرر الجهاز الفني في النادي الأهلي، ما إذا كان المهاجم السوري عمر السومة سيشارك في كلاسيكو النصر أم لا، بعد التقرير الطبي له.

وينتظر الجهاز الفني، التقرير الطبي عن السومة، وذلك على خلفية شعوره بإجهاد في العضلات أمس الخميس، أثناء إجراء التدريبات.

ويخوض الأهلي مباراته أمام النصر، غدًا السبت، في السادسة مساءًا، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الأول في ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 16 نقطة.