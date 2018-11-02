زوجان يعترفان باغتصاب عشرات الأطفال وتصويرهم

واشنطن(صدى):

يواجه زوجان أمريكيان، تهمًا تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، تجعلهم يقضون 60 عامًا في السجن، خاصة بعد اعترافهما بالجريمة.

واعترف الزوجان كريستوفر الماجر، ذو الـ26 عامًا، وزوجته سارة، صاحبة الـ27 عامًا، بأنهما اعتديا جنسيًا على 25 طفلًا، تتراوح أعمارهم حول 14 عامًا.

وأكد الزوجان، أن من بين الضحايا طفلًا لم يتعد عمره الثمانية أشهر، كما أنهما كانا يقومان بتصوير هذه الوقائع، مشيران إلى أن معظم الضحايا كانوا من ولاية تكساس الأمريكية.

وألقت الشرطة الأمريكية، القبض على المتهمين وهما مازالا في الحجز، ومن المفترض أن يتم الحكم عليهما مع بداية العام الجديد.