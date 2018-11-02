” المالكي ” يوضح تفاصيل العملية النوعية التي نفذها التحالف في الديلمي

فهمي محمد(صدى):

أكدت المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن العملية النوعية التي تم تنفيذها صباح اليوم، استهدفت إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار.

وأوضح ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي استثنائي اليوم الجمعة، أن التحالف العربي اتخذ تدابير وقائية قبل تنفيذ العملية النوعية في الديلمي، مؤكدًا أنه تم تزويد المليشيا الحوثية بطائرات بدون طيار إيرانية لتهديد أمن السعودية ودول الخليج.

وأضاف أنه لولا الدعم الإيراني لما استمرت المليشيا الحوثية في رفض الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية، حيث إنها ترفض جهود المجتمع الدولي وخصوصًا من أعضاء مجلس الأمن للحل السياسي.

وأكد أن كافة العمليات المشبوهة تحت مراقبة قوات التحالف، مضيفًا أن مطار صنعاء الدولي استخدم للتدريب على الطائرات بدون طيار

وكان المالكي قد أوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بهدف تدمير وتحييد مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.