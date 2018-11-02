مصرع وإصابة عشرات الأقباط في إطلاق نار بمصر

القاهرة(صدى):

لقى 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 14 آخرين، في حادث إطلاق نار على حافلتين تقلان أقباطًا في المنيا بصعيد مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن عملية إطلاق النار تمت من قبل مسلحين مجهولين على حافلتين تقلان أقباطاً كانوا في طريقهم لدير الأنبا صموييل بالمنيا، مشيرة إلى أنه كان هناك حافلة ثالثة تمكّن قائدها من الفرار بعيدًا عن النار.

وعملت قوات الأمن المصرية، على تطويق المنطقة وتمشيطها بحثًا عن الجناة، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.