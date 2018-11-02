” سفارة المملكة لدي أستراليا ” تحذر المواطنين لإندلاع حريق بمدينة كانبرا

عادل الحربي (صدى):

أطلقت سفارة المملكة لدي أستراليا، اليوم الجمعة، تنبيه للمواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة ” كانبرا ” وخاصة القاطنين في منطقة ” توغرانونغ ” .

وأوضحت ” السفارة ” ، أن التنبيه جاء بضرورة توخي الحذر والحيطة نتيجة إندلاع حريق اليوم بالغابات القريبة من الجهة الجنوبية لمدينة ” كانبرا ” .

وطالبت ” السفارة ” ، المواطنين بإتباع تعليمات الحكومة الأسترالية، لافتة إلي أنها خصصت الأرقام الأتية للتواصل:

0061432257277 / 00966920033334 .