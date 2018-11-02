بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أنه سيستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إلى أن حالة الطقس هذه تشمل المناطق التالية: ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها “، وكذلك على مناطق: ” القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقة الرياض والشرقية ” .

كما تتوقع الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية، والمنطقة الشمالية.