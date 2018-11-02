أمطار وسحب رعدية على 4 مناطق تستمر لـ10 ساعات

نايف السالم(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الجمعة، 4 تنبيهات مبكرة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الرياض.

وأوضح التنبيه على كل من الجوف والحدود الشمالية، أن حالة الطقس ستكون عبارة عن استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بدءًا من الخامسة مساء اليوم وحتى الثالثة فجر السبت.

وأشار التنبيه على منطقتي الرياض وحائل إلى أن الطقس سيكون عبارة عن استمرار تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، ويبدأ هذا الطقس في الخامسة مساء اليوم وحتى الثالثة فجر السبت.