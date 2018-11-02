” التعليم ” : قرار تعليق الدراسة ليس من اختصاص الوزارة فقط

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التعليم ، أن قرارات تعليق الدراسة تعد من اختصاص الوزارة بجانب التنسيق مع جهات الدفاع المدني وضوء ما يصل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة..

وكانت موجة من الانتقادات قد وُجهت لإدارات تعليم بعض المناطق؛ نتيجة عدم تعليق الدراسة، مع توالي تحذيرات “الأرصاد” والدفاع المدني ، كما اوضحت الوزارة أن تعليق الدراسة من مسؤولية لجنة مركزية بالوزارة برئاسة وزير التعليم وعضوية وكيل الوزارة للتعليم بنين، ووكيل الوزارة للتعليم بنات بالتناسق مع الجهات الأخرى .