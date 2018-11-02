تويوتا هايلوكس Invincible 50.. الملاذ الآمن في مواجهة الزومبي

طوكيو(صدى):

يبدو أن تويوتا تحتفل بروح الهالووين هذا العام ، والتي تصادف أيضًا الذكرى السنوية الخمسين لسيارتها هايلوكس البيك أب, وللاحتفال ولإعدادنا جميعا لغزو الزومبي تقدم تويوتا سيارة بيك آب محدودة العدد من طراز هايلوكس Invincible 50.

وهذه السيارة لا تمثل هايلوكس القياسية حيث هناك شريط ضخم ضخم في الصندوق مع أربعة مصابيح كشافات LED كبيرة ، لذلك لن تكون هناك أية مشكلات في رؤية ما هو أمامك. وللمساعدة في تحسين الرؤية فقد تم رفع السيارة بواقع 1.5 بوصة في المقدمة وبواقع 75 بوصة في الخلف ، ويتم إنجاز ذلك من خلال مكونات تعليق تم تحسينها وتتضمن ممتصات جديدة مع نظم تعديل جديدة للاتجاهات في مقعد السائق.

وعلى جانب الإلكترونيات ، تم تزويد الشاحنة بنظام ما قبل الاصطدام المسبق الخاص بتويوتا ، كما حصل هذا الإصدار الخاص من هايلوكس على أحدث تقنيات السلامة بالإضافة إلى بعض التعديلات الصارمة. أما بقية الشاحنة فخرجت بشكل قياسي ، بما في ذلك محرك سعة 2.4 لتر ونظام الدفع الرباعي التقليدي.

وستقوم تويوتا فقط ببناء 50 نسخة من هذا الطرز الخاص للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على إنتاج هذه الشاحنة ، مع بدء مبيعات الشاحنة المحدودة للمشترين البريطانيين فقط.